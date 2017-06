So erledigt man Jason in Friday the 13th: The Game

68 SHARES Facebook Twitter Google

Ich bin leider bisher noch nicht dazu gekommen, Friday the 13th: The Game auszuprobieren, aber was ich bisher gesehen habe, macht einen ziemlich guten Eindruck. Auf jeden Fall bin ich kürzlich auf einen Clip gestoßen, den ich euch nicht vorenthalten möchte.

Und zwar zeigt dieser, wie man Jason Voorhees erledigt. Ja, das ist tatsächlich möglich, aber dazu benötigt man die Hilfe von Tommy Jarvis.

Kurz gesagt, muss man zuerst den Pullover von Mrs. Voorhees aus einer Kabine holen, die es auf jeder Karte gibt. Und zwar als weiblicher Charakter. Dann muss man Tommy Jarvis beschwören und Jason die Maske aus dem Gesicht schlagen.

Dazu muss der weibliche Charakter (der den Pullover von Mrs. Voorhees trägt) Jason beruhigen. Das funktioniert, da Jason denkt, dass es sich beim Spieler, der den Pullover trägt, um seine Mutter handelt.

Jason lässt seine Machete fallen und dann muss alles schnell gehen. Man muss den Mörder ein paar Hiebe mit dem Baseballschläger oder der Axt verpassen, worauf er auf die Knie sinkt. Die Person, die als Tommy spielt, kann ihm dann mit der Axt den Rest geben.

Hier das Ganze nochmal im Video:

