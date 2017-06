Sonic kehrt zurÃ¼ck â€“ in 2D

41 SHARES Facebook Twitter Google

Vermisst ihr nicht auch den guten alten Sonic? Den 2D-Sonic? Dann habe ich gute Nachrichten für euch: Sega hat den Release-Termin für Sonic Mania verkündet. In diesem Spiel dürfen wir Sonic eben endlich wieder in bester Retro-Manier in 2D durch die Spielwelt jagen.

Sega hat verraten, dass Sonic Mania am 15. August für PC, PS4, Xbox One und die Nintendo Switch an den Start gehen wird. Hier erwarten euch Sonic, Tails und Knuckles als spielbare Charaktere, altbekannten Levels, aber auch neue Zonen.

Und nebend der Standard-Edition wird auch eine Collector’s Edition erscheinen, die neben dem Download-Code für das Spiel auch eine 12 Zoll große Sonic-Statue mit Sega-Start-Sound, eine Metall-Sammelkarte und eine Sega-Cartridge-Nachbildung mit einem goldenen Ring enthält.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Sonic Mania ansehen:

Das denken wir:

Endlich kehrt Sonic zurück zu seinen Wurzeln. Das finden wir gut.