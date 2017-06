Sony und Supermassive Games haben mit Bravo Team einen neuen VR-Shooter angekündigt

82 SHARES Facebook Twitter Google

Was VR betrifft, habe ich euch ja schon vor ein paar Wochen meine Sicht der Dinge geschildert. Nat├╝rlich erwarten uns aber in n├Ąchster Zeit noch einige (hoffentlich) coole Spiele f├╝r PlayStation VR, Oculus und Co.

K├╝rzlich haben Sony und Supermassive Games einen neuen VR-Shooter namens Bravo Team angek├╝ndigt. Und naja, die bisher gezeigten Szenen sehen meiner Meinung nach ziemlich 0815 aus, aber vielleicht t├Ąusche ich mich ja.

Macht euch am besten selbst ein Bild. Hier sind die ersten Spielszenen aus Bravo Team:

├ťbrigens: Bravo Team bietet einen 2-Spieler-Koop-Modus. Schlie├člich macht Ballern im Doppelpack doppelt Spa├č. Und der PS VR Aim Controller wird auch unterst├╝tzt.

Sobald es Neuigkeiten zu Bravo Team gibt, informieren wir euch.

Das denken wir:

Bravo Team sieht bisher nach 0815-Kost aus, aber lassen wir uns ├╝berraschen.