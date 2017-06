Star Wars Battlefront II: Seht euch hier den neuesten Gameplay-Trailer an

115 SHARES Facebook Twitter Google

Gestern hat EA im Rahmen des E3 Livestreams neue Spielszenen aus Star Wars Battlefront II gezeigt und diese sehen richtig cool aus. Davon k√∂nnt ihr euch im Trailer unter diesen Zeilen selbst √ľberzeugen.

Abgesehen davon wurde einige neue Infos zum Spiel verraten. Das Wichtigste: Es wird wohl keinen kostenpflichtigen Season Pass geben. Stattdessen werden Seasons eingef√ľhrt, die das Spiel mit kostenlosen Inhalten erweitern.

“Jeder Spieler, der Star Wars Battlefront 2 besitzt, hat Zugriff auf dieselben legend√§ren Charaktere, Planetenkonflikte, Sternenj√§ger und epischen Raumschlachten der nach der Ver√∂ffentlichung erscheinenden Inhalte. Es beginnt mit der Star Wars: Die letzten Jedi-Season im Dezember, die allen Spielern von Star Wars Battlefront Zugriff auf Finn, Captain Phasma, den neuen Planeten Crait und mehr gew√§hrt. Und diese neuen Helden bekommen auch neue Sternkarten. Star Wars Battlefront 2-Spieler k√∂nnen zudem ihre Lieblingshelden und -klassen mit Sternkarten individualisieren, die es in vier Seltenheitsstufen gibt: Gew√∂hnlich, Ungew√∂hnlich, Selten und Episch … und du kannst sie alle durch Spielen erringen. Wenn du Ingame-Missionen und -Herausforderungen abschlie√üt, an Events teilnimmst und Kisten √∂ffnest, kann dir das Sternkarten einbringen, mit denen du deine Truppler-, Helden- und Sternenj√§ger-F√§higkeiten weiter anpassen kannst.”

Star Wars Battlefront 2 geht am 17. November 2017 f√ľr PC, PlayStation 4 und Xbox One an den Start. Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Hier nun der neue Trailer:

Das denken wir:

Das sieht doch schon mal alles ziemlich cool aus.