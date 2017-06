Stellt Steam ein Sicherheitsrisiko dar?

34 SHARES Facebook Twitter Google

F√ľr Gamer ist Steam heute beinahe unverzichtbar: Auch wenn es sich nicht um die einzige Plattform handelt, auf der PC-Spiele erworben werden k√∂nnen: Mit rund 125 Millionen aktiven Benutzerkonten ist es fraglos die wichtigste. Wiederkehrende Angebote und die Tatsache, dass das Spiel sofort heruntergeladen und gespielt werden kann, machen die Plattform zurecht beliebt. H√§ufig untersch√§tzt werden in diesem Zusammenhang die Gefahren, die von Plattformen wie Steam ausgehen k√∂nnen. F√ľhrende Mitarbeiter des amerikanischen Geheimdienstes NSA bezeichnen Steam als wichtigen Angriffspunkt. Welche Gefahren gibt es, wie ist eine Abwehr m√∂glich?

Steam mit Gefahrenpotenzial

Die Frage, warum ein Portal wie Steam f√ľr eine amerikanische Sicherheitsbeh√∂rde von Belang sein kann, erschlie√üt sich nicht sofort. Der Alltag vieler Nutzer f√ľhrt allerdings dazu, dass es sich um ein durchaus beliebtes und unproblematisches Einfallstor handeln k√∂nnte. Am Wochenende spielt das Kind √ľber Steam am Laptop des Vaters – welches unter der Woche wieder in ein sensibles Unternehmensnetzwerk eingebunden wird. W√§hrend Anwendungen wie Browser st√§ndig im Fokus der Sicherheitsexperten stehen, bleiben Online-Spiele h√§ufig unbeachtet. Dies ist f√ľr Betr√ľger durchaus von Interesse, weil die meisten Spiele heute einen Netzwerkzugriff mitbringen. Das Risiko geht also nicht direkt von dem Anbieter Steam oder der verwendeten Software aus, sondern von den installierten Games. Immer h√§ufiger sind Nutzer auch von Hacks betroffen, die den verwendeten Steam-Account betreffen. Betreiber Valve gibt an, dass monatlich etwa 77.000 Steam-Konten gehackt und gepl√ľndert werden. Betroffen sind davon nicht nur gew√∂hnliche Nutzer, sondern h√§ufig auch erfahrene Unternehmer, die beispielsweise mit Online-Gaming-Gegenst√§nden handeln.

Insgesamt l√§sst sich also zusammenfassne, dass Steam ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Auch ein Angriff der bekannten Schadsoftware “Wanna Cry” ist denkbar. Im Mai 2017 geriet Wanna Cry in die Schlagzeilen, nachdem mehrere 100.000 Rechner in 150 L√§ndern von einem perfiden Angriff betroffen waren. Die Nutzer konnten nicht mehr auf ihre Daten zugreifen, bis sie ein L√∂segeld zahlten. Die Daten wurden durch die Anwendung verschl√ľsselt, sodass selbst Profis keine M√∂glichkeit mehr sahen, auf die Dateien zuzugreifen. Das Risiko bestand also weniger darin, dass ein Account gehackt wird und ein Angriff auf das eigene Konto zu bef√ľrchten ist. Vielmehr verhinderten die T√§ter, dass auf eigene Dateien zugegriffen werden konnte. Besonders auff√§llig war dabei die hohe Verbreitungsgeschwindigkeit √ľber Firmennetzwerke, die kaum einzud√§mmen war. Selbst wenn nur auf einem Rechner eine Infektion stattfand. Waren alle verbundenen PCs in Gefahr. So wundert es kaum, dass gesamte Unternehmen die Arbeit niederlegen mussten.

Wie sich Angriffe abwehren lassen

Die Frage, die sich Nutzer in diesem Zusammenhang stellt, lautet nat√ľrlich: Wie k√∂nnen solche Angriffe wirkungsvoll verhindert werden? Steam-Nutzer sollten ihr Passwort regelm√§√üig √§ndern. Au√üerdem sollte von vornherein auf ein Passwort gesetzt werden, welches nicht einfach zu erraten ist. H√§ufig werden Accounts durch sogenannte Bruteforce-Angriffe geknackt. Dabei versucht eine Software automatisch und in hoher Geschwindigkeit s√§mtliche Passw√∂rter aus, die sich logischerweise bilden lassen. Hierf√ľr ist es aus Sicht des Anwenders nat√ľrlich problematisch, wenn das eigene Passwort ganz einfach im W√∂rterbuch zu finden ist. Dar√ľber hinaus darf insbesondere bei der Verwendung von Steam nicht auf eine Anti-Spyware verzichtet werden. Zwar ist eine gute Software durchaus mit Kosten verbunden, die Schutzwirkung ist allerdings hoch. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass die Leistung des Rechners ein wenig leidet – insbesondere f√ľr Gamer handelt es sich durchaus um einen Wermutstropfen. Die eingehenden Datenstr√∂me werden √ľberwacht, ganz ohne Prozessorbelastung ist dies nat√ľrlich nicht m√∂glich. Der zus√§tzliche Schutz sollte Spieler allerdings durchaus dazu veranlassen, auf eine solche Software zu setzen – damit auch zuk√ľnftig ohne Reue und Risiken gespielt werden kann.