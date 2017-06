Sucker Punch: Wir arbeiten aktuell an einem neuen Spiel

61 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich ging die E3 erfolgreich zu Ende, doch einige Fragen bezüglich diversen Entwicklern blieben offen. Zum Beispiel: Was treiben die Entwickler von Sucker Punch aktuell so? Schließlich ist der letzte inFamous-Ableger schon eine Weile her. Seit geraumer Zeit heißt es lediglich, dass sie an einem bisher unbekannten Spiel arbeiten. Sony Studioboss Shuhei Yoshida bestätigte kürzlich diese Arbeiten und beteuert, dass er das neue Spiel schon anspielen konnte.

Wann genau das neue Spiel angekündigt wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Auf der E3 meinte Sony ja bereits, dass man noch nicht alles gezeigt hat, was man hätte zeigen können. Vielleicht sind wir nach der PlayStation Experience oder der gamescom ja schlauer. Egal wie, wissen wir nun, dass definitiv etwas neues erscheinen wird.

Das denken wir:

Da ich mit der inFamous Reihe immer großen Spaß gehabt habe, würde mich ein neues Spiel sehr freuen.