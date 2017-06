The Evil Within 2: Hier sind neue Spielszenen

56 SHARES Facebook Twitter Google

K├╝rzlich wurde das Horrorgame The Evil Within 2 offiziell vorgestellt. Nun wurden neue Spielszenen ver├Âffentlicht.

In The Evil Within 2 schl├╝pft man erneut in die Rolle von Detective Sebastian Castellanos, der an einem Tiefpunkt in seinem Leben angekommen ist. Doch er bekommt eine Chance geboten, die verloren geglaubte Tochter zu retten. Dazu muss er aber in eine Albtraumwelt eintaucht.

Und wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt der Trailer. Aber Vorsicht: Das ist nichts f├╝r schwache Nerven.

The Evil Within 2 erscheint am 13. Oktober 2017 f├╝r PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Das wird verdammt unheimlich. Aber ob The Evil Within 2 den Vorg├Ąnger ├╝bertreffen kann, l├Ąsst sich noch nicht absehen.