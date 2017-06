The Evil Within 2 wurde offiziell vorgestellt

48 SHARES Facebook Twitter Google

Gute Nachrichten für alle Fans des gepflegten Horrors: Bethesda hat im Rahmen der diesjährigen E3 The Evil Within 2 vorgestellt.

DarĂĽber hinaus wurde auch gleich der Release-Termin verraten. So soll das Survival-Horror-Spiel bereits am 13. Oktober (ja, das ist natĂĽrlich ein Freitag) fĂĽr PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Man schlĂĽpft erneut in die Rolle von Detective Sebastian Castellanos, der an einem Tiefpunkt in seinem Leben angekommen ist. Doch er bekommt eine Chance geboten, die verloren geglaubte Tochter zu retten. Dazu muss er aber in eine Albtraumwelt eintaucht.

Und im ersten Trailer zum Spiel bekommt man schon einen guten Eindruck davon, was uns in The Evil Within 2 erwartet: jede Menge Horror.

Das denken wir:

Die ersten Szenen sehen bereits ziemlich cool aus. Mal sehen, ob Teil 2 den Vorgänger toppen kann.