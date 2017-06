The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Das DLC Pack 1 “Master Trials” erscheint noch im Juni

129 SHARES Facebook Twitter Google

Na, habt ihr The Legend of Zelda: Breath of the Wild durch? Dann wartet ihr mit Sicherheit auf DLC-Nachschub. Und da habe ich gute Nachrichten fĂĽr euch. Das DLC Pack 1 “Master Trials” erscheint noch im Juni.

Genauer gesagt am 30. Juni. Im DLC erwarten euch unter anderem neue Challenges in 45 Räumen, ein neuer Master-Modus, mit stärkeren Gegnern und neue Rüstungen. Was der DLC sonst noch so zu bieten hat, erfahrt ihr im Trailer.

Ach ja, einen kleinen Ausblick auf den zweiten DLC “The Champions’ Ballad” gibt es auch. Here you go:

Das denken wir:

Coole Sache. Mal sehen, was uns noch so auf Links Reise erwartet.