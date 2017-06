The Swords of Ditto: Zelda-angelehntes RPG angekündigt

48 SHARES Facebook Twitter Google

Das Indie-Entwicklerstudio One Bit Beyond und der Publisher Devolver Digital haben gestern ihr neues Spiel “The Swords of Ditto” vorgestellt. Auf den ersten Blick fühlt man sich direkt an Zelda erinnert und wirkt wie eine Hommage an Links Abenteuer.

Der Entwickler selber schreibt dazu: The Swords of Ditto schafft für jeden neuen Helden im Kampf gegen den bösen Mormo ein einzigartiges Abenteuer. Während ihr euch im Kampf gegen die dunkle Boshaftigkeit stellt, erkundet ihr eine schöne aber gleichzeitig gefährliche Oberwelt, durchquert fordernde Dungeons und verbessert die Fähigkeiten eures Helden in einem bezauberndem Dorf. Wer sich auf das Schwert von Ditto einlässt, der kann sogar einen Freund für unvergessliche Coop-Abenteuer mitbringen und trifft liebenswerte Figuren, findet sagenhafte Schätze und erlebt wahrlich heroische Kämpfe.

Zusätzlich gibt es einen Trailer, der einen sehr guten Einblick in das Spiel gewährt.

Der Ankündigungstrailer zu The Swords of Ditto:

Die komplette Gameplay-Premiere von The Swords of Ditto ist am 12. Juni auf der E3 geplant. Erscheinen soll The Swords of Ditto 2018 für PC und PlayStation 4.

Das denken wir:

Wie toll dieses Spiel aussieht. Ich habe jetzt schon sehr viel Lust drauf.