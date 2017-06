The Walking Dead: VR-Spiele in Entwicklung

41 SHARES Facebook Twitter Google

Das Universum von The Walking Dead wird um eine Reihe von VR-Spielen erweitert. Dies teilten die zuständigen Firmen Skybound Entertainment und Skydance Interactive mit. Dazu wurde eine mehrjährige Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen geschlossen.

Dementsprechend ist es das Ziel der Partnerschaft, mehrere originelle Spiele zu entwickeln. Immerhin bietet das umfangreiche Universum von The Walking Dead genügend Optionen. Dadurch lassen sich unvergleichliche Gaming-Erfahrungen erschaffen. Diese sollen Millionen Fans und Gamern die Möglichkeit geben, sich mit der Welt von The Walking Dead zu befassen. Durch den Einsatz der VR-Technik können sich die Spieler auf neue Weise in die Welt vertiefen und mit ihr interagieren.

Im Gegensatz zu den Comics und der TV-Serie, konzentriert sich das erste VR-Spiel auf eine andere Gruppe Charaktere. Jedoch orientiert man sich primär an der ursprĂĽnglichen Geschichte – also den Comics. Weiterhin geht es um die Interaktionen zwischen den Charakteren und wie sich menschliche Beziehungen während einer Apokalypse ändern. AuĂźerdem wird der erste Titel die Spielwelt anhand eines neuen, innovativen kontextabhängigen Interaktionssystems erlebbar machen.

Skybound Entertainment wurde von Robert Kirkman, dem Schöpfer von The Walking Dead, mitgegründet. Skydance Interactive war vor der Namensänderung als The Workshop Entertainment tätig. Unter diesem Namen hat das Studio unter anderem auch an Spielen wie Gears of War 4, Sorcery und XCOM 2 mitgearbeitet.

Wann und fĂĽr welche Plattformen die Spiele erscheinen ist noch unklar. Wir halten euch jedenfalls auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Klingt auf jeden Fall interessant. Hoffentlich werden das keine “Experiences”, sondern vollwertige Spiele!