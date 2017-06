Wolfenstein II: The New Colossus angekündigt

41 SHARES Facebook Twitter Google

Seit dem Release von Wolfenstein: The Old Blood im Jahre 2015 ist es um das Studio MachineGames ziemlich still geworden. Diese Stille wurde nun auf der diesj├Ąhrigen E3 gebrochen. Dort hat Bethesda w├Ąhrend der Pressekonferenz mit Wolfenstein II: The New Colossus ein Sequel angek├╝ndigt. Den E3-Enth├╝llungstrailer findet ihr am Ende der News.

Wolfenstein II steckt uns erneut in die Haut von B.J. Blazkowicz – vom Regime auch liebevoll Terror-Billy genannt. Nachdem wir den Kampf gegen General Totenkopf in Wolfenstein: The New Order nur knapp ├╝berlebt haben, m├╝ssen wir uns erst von den Verletzungen erholen. Genau hier setzt Wolfenstein II an: Wir erwachen im Jahr 1961 und st├╝rzen uns erneut in den Kampf gegen das Regime.

Dieses mal bewegen wir uns jedoch auf amerikanischem Boden. Immerhin m├╝ssen wir unsere Heimat von den Invasoren befreien. Unsere Reise f├╝hrt uns unter anderem durch das kleine St├Ądtchen Roswell, das post-nukleare Manhattan und die S├╝mpfe und Boulevards von New Orleans. Dabei ballern wir uns in gewohnter Wolfenstein-Manier durch die Gegnermassen. Dazu stellt uns Wolfenstein II ein gro├čes Arsenal an verschiedenen Waffen zur Verf├╝gung.

W├Ąhrend Pistolen, Gewehre und Maschinenpistolen fast schon zum Standard geh├Âren, erwartet uns zus├Ątzlich eine Auswahl an Hightech-Waffen. Zum Beispiel verwandeln wir Gegner mit dem Laserkraftwerk zu Asche oder verschie├čen gasbetriebene Granaten mit dem Dieselkraftwerk. Zudem d├╝rfen sich Freunde des K├Ârperkontaktes ├╝ber ein Beil freuen. Des Weiteren lassen sich die Waffen beidh├Ąndig in verschiedenen Kombinationen f├╝hren und sogar aufwerten.

Den Kampf gegen das Regime m├╝ssen wir zum Gl├╝ck nicht alleine f├╝hren. In der Widerstandsbewegung lernen wir neue Weggef├Ąhrten, wie zum Beispiel Horton und Grace, kennen. Doch auch alte Freunde finden ihren Platz im neuen Ableger der Wolfenstein-Reihe. Abgesehen von Anya, Bombate und Caroline sind auch Set, Fergus oder Wyatt und Max Hass wieder mit von der Partie.

Wolfenstein II erscheint am 27. Oktober 2017 f├╝r PC, PlayStation 4 und Xbox One. Allerdings unterliegt auch dieser Teil der Franchise den speziellen Anpassungen f├╝r den deutschen Markt. Zudem ist ein Season-Pass geplant – dies verr├Ąt zumindest die Steam-Produktseite.

Das denken wir:

Die Wolfenstein-Spiele von MachineGames waren klasse! Hoffentlich kann Wolfenstein II: The New Colossus an diesen Erfolg ankn├╝pfen.