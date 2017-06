Xbox One Scorpio: Mit diesen Teaser-Clips bereitet euch Microsoft auf die E3-Präsentation vor

Die E3 steht vor der Tür und Microsoft ist gerade dabei, die Präsentation der Xbox One Scorpio vorzubereiten. Laut eigenen Angaben erwartet uns hier die bisher leistungsstärkste Heimkonsole. Genauere Details zur Konsole werden wir bereits in wenigen Tagen erfahren. Und zwar im Rahmen des Microsoft Media Briefings, das im Rahmen der E3 stattfindet.

So twitterte Microsofts Larry Hryb “Markiert eure Kalender. Wir sind auf Sonntag umgezogen.” Im Tweet ist auch das Mainboard der Xbox One Scorpio zu sehen:

Mark your calendar: The 2017 E3 Xbox Media Briefing will be Sunday, June 11th at 2p. (Only 116 days to go) pic.twitter.com/c1aE9LqG5f

— Larry Hryb 💬 (@majornelson) 15. Februar 2017