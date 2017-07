Aktuelle Konsolen gerankt nach Anzahl der Exklusivtitel

48 SHARES Facebook Twitter Google

Na, was denkt ihr? Auf welcher Konsole gibt es die meisten Exklusivtitel? Die Kollegen von twinfinite.net haben sich die Mühe gemacht und aktuelle Konsolen nach der Anzahl der Exklusivtitel gerankt.

Hier das Ergebnis:

1. Nintendo 3DS: 813 Exklusivtitel

2. PlayStation 4: 393 Exklusivtitel

3. PS Vita: 198 Exklusivtitel

4. Xbox One: 146 Exklusivtitel

5. Nintendo Switch: 26 Exklusivtitel

Somit dominiert Nintendo ganz klar den Handheldsektor, während die PlayStation 4 von Sony denn ersten Platz der Heimkonsolen belegt – zumindest was die Exklusivtitel betrifft. Man darf auf jeden Fall gespant sein, ob Microsoft mit der Xbox One X in Zukunft nachziehen kann. Wenn man sich das aktuelle Line-Up ansieht, dann sieht es aber nicht danach aus.

Das denken wir:

Gute Exklusivtitel sind nach wie vor sehr wichtig für den Erfolg einer Konsole. Und auf dem Heimkonsolensektor dominiert hier ganz klar die PS4. Mal sehen, ob Microsoft und Nintendo da noch nachziehen können.