“American Horror Story: Cult” – Seht euch hier den verstörenden Reveal-Trailer an

American Horror Story verfolge ich schon seit Staffel 3 nicht mehr. Die Serie fand ich aber äußerst unterhaltsam. Mittlerweile wurde sogar schon Staffel 7 vorgestellt.

Diese trägt den Titel “American Horror Story: Cult” und bezieht Inspiration von der vergangenen Präsidentschaftswahl. Was das im Detail heiĂźt, ist nicht bekannt, hört sich aber schon mal spannend an.

Abgesehen davon wurde auch kürzlich ein ziemlich verstörender Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

“American Horror Story: Cult” geht in Amerika am 5. September an den Start.

Das denken wir:

Das ist verstörend. Mal sehen, was Staffel 7 zu bieten hat.