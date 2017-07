Arms: Nintendo verrät Release-Termin von Max Brass

48 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich berichteten wir über die Vorstellung des ersten DLC-Charakters für Arms. Nun hat Nintendo den Release-Termin von Max Brass verraten.

So soll der Kämpfer ab dem 12. Juli in den Ring steigen. Das verriet Nintendo via Twitter. Hier der entsprechende Tweet:

Get ready #ARMS fans! Max Brass aka "The Commish" joins the fight via a free update on July 12th! pic.twitter.com/mq9LakhfZD — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 7. Juli 2017

Sobald es weitere Neuigkeiten zu Arms für die Nintendo Switch gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Wird auch langsam Zeit!