Assassin’s Creed: Origins – Seht euch hier 20 Minuten aus der Xbox One X-Version an

102 SHARES Facebook Twitter Google

Ab dem 27. Oktober steht Assassin’s Creed: Origins fĂĽr PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen. Und auch fĂĽr die Xbox One X, die ab dem 7. November erscheint, wird Assassin’s Creed: Origins erhältlich sein.

Ubisoft hat nun kürzlich ein Video veröffentlicht, das ganze 20 Minuten Spielszenen der Xbox One X-Version zeigt und diese sehen ziemlich cool aus.

Vor allem die geniale Weitsicht, scharfe Texturen und die unzähligen Details machen Assassin’s Creed: Origins zu einem absoluten Hingucker. Aber ĂĽberzeugt euch am besten selbst.

Hier die neuen Spielszenen:

Sobald es weitere Infos zu Assassin’s Creed: Origins gibt, informieren wir euch natĂĽrlich sofort.

Das denken wir:

Die bisher veröffentlichten Spielszenen sehen wirklich cool aus. Mal sehen, was das fertige Spiel zu bieten hat.