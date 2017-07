Bald könnt ihr euch die X Box One X vorbestellen

Xbox-Chef Phil Spencer hat kürzlich einige Fragen der Community auf Twitter beantwortet. Unter anderem hat er verraten, dass man die kommende Microsoft-Konsole Xbox One X bald vorbestellen könne.

Hier der entsprechende Tweet dazu:

Our plan is set for this. All approvals are done so now just landing the announce with all the info, won't be too much longer.

— Phil Spencer (@XboxP3) 24. Juli 2017