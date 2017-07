“Bright”: Seht euch hier den neuesten Trailer der epischen 100-Millionen-Dollar-Produktion von Netflix an

88 SHARES Facebook Twitter Google

Vor einiger Zeit habe ich euch den ersten Trailer zu “Bright”, einer 100-Millionen-Dollar-Produktion von Netflix, gezeigt. Nun wurde ein neuer Clip zum Film veröffentlicht, den ich euch nicht vorenthalten möchte.

Dieses Fantasy-Epos von David Ayer („Suicid Squad“) spielt in einer alternativen Gegenwart, in der Monster und Feen zum Alltag gehören. Will Smith übernimmt die Rolle des Polizisten Ward. Auf einer routinemäßigen Patrouille stehen Ward und sein Kollege Jakoby (Joel Edgerton) einer dunklen Macht gegenüber, die ihre Welt verändern wird. Und das hört sich nicht nur spannend an, sondern sieht auch so aus.

Hier der Trailer:

Sieht cool aus, oder? “Bright” startet ab dem 22. Dezember auf Netflix.

Das denken wir:

“Bright” ist die bisher teuerste Filmproduktion von Netflix. Da darf man schon mal gespannt sein.