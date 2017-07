Call of Duty: WWII – Sledgehammer Games stellt demnächst den Zombie-Modus vor

Es ist schon eine Weile her, dass wir ĂĽber Neuigkeiten zu Call of Duty: WWII berichetet haben. Aber nun gibt es neue Infos zum Spiel.

Und zwar hat Sledgehammer Games via Twitter verkündet, dass der Zombie-Modus des Spiels demnächst vorgestellt wird – im Rahmen der San Diego Comic Con. Hier der entsprechende Tweet dazu:

They’re coming. Prepare for the world reveal of @SHGames' twisted new vision of Call of Duty zombies at @Comic_Con. #WWIIZombies #SDCC pic.twitter.com/OgBjrqsy4t

— Call of Duty (@CallofDuty) 5. Juli 2017