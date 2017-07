Call of Duty: WWII wird nie für die Nintendo Switch erscheinen

75 SHARES Facebook Twitter Google

Falls ihr euch fragt, ob Call of Duty: WWII für die Nintendo Switch erscheinen wird, hier die kurze und schmerzlose Antwort: nein.

So hat auch ein Mitarbeiter von Sledgehammer Games, dem verantwortlichen Entwicklerstudio, auf die Frage des Reddit-Users “ThePCGamingNoob” geantwortet. Er hatte gefragt, ob das Spiel jemals für die Nintendo-Konsole erscheinen wird.

Ja und die Antwort war eben “nein”. Hier der entsprechende Thread auf Reddit.

Call of Duty: WWII erscheint am 3. November für PC, PlayStation 4 and Xbox One. Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Schade eigentlich.