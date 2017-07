Call of Duty: WWII Zombie-Leak – Sledgehammer ist enttäuscht

Vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass der erste Trailer zum Zombie-Modus von Call of Duty: WWII verfrüht im Netz gelandet ist. Nun haben sich die Entwickler zum Leak geäußert.

Und Sledgehammer ist natĂĽrlich nicht begeistert. So schrieb der Sledgerhammer-Chef Glen Schofield auf Twitter: “Du verbringst fast drei Jahre mit etwas und 5 Tage vor der Vorstellung leakt so ein & $ #%} !! unseren Trailer. Deprimiert, enttäuscht”

You spend almost three years on something & with 5 days until reveal some &$#%}!! leaks our trailer. Bummed, disappointed.

Sledgehammer schreibt: “Leaks sind nicht ideal, aber ihr sollt wissen, dass wir die UnterstĂĽtzung zu schätzen wissen. Wir sind mit dem Nazi-Zombies-Trailer fast fertig. Wartet es ab, es wird sich lohnen!”

Leaks aren't ideal, but know that we appreciate the support. We're almost done with the Nazi Zombies Trailer. Hang tight, it'll be worth it!

— Sledgehammer Games (@SHGames) 15. Juli 2017