Citadel: Forged With Fire – Wenn Skyrim auf Harry Potter trifft

75 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich wurde mit Citadel: Forged With Fire ein ziemlich vielversprechendes Online-Rollenspiel angekündigt. In diesem Sandbox RPG von den Machern von Slender: The Arrival und Valley erwartet euch eine riesige Welt, die ihr frei erkunden könnnt.

Da gibt es Drachen, ihr könnt auf einem Besen reiten, zaubern und vieles mehr. Im ersten Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet, bekommen wir erste Spielszenen zu sehen, die wirklich ziemlich gut aussehen.

Und das Beste: Wir müssen nicht mehr lange warten, bis wir Citadel: Forged With Fire zocken können. Das Spiel ist ab dem 26. Juli über Steam Early Access verfügbar.

Hier der Trailer:

Das denken wir:

Das sieht alles schon mal ziemlich cool aus. Da erwartet uns ein vielversprechendes Rollenspiel.