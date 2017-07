Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: Manche Sony-Mitarbeiter haben das Spiel in dieser coolen Retro-Hülle bekommen

102 SHARES Facebook Twitter Google

Die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ist mittlerweile exklusiv für die PS4 erhältlich. Es scheint aber so, als würde das Spiel früher oder später auch für die Xbox One erscheinen. Warum das so ist, erfahrt ihr über diesen Link.

Darum soll es aber hier nicht gehen. Kürzlich bin ich auf Bilder gestoßen, die zeigen, dass manche Sony-Mitarbeiter das Spiel in einer ziemlich coolen Retro-Hülle im PSOne-Look bekommen. Und die sieht so aus:

Ziemlich cool, oder? Doof nur, dass man diese Version nicht kaufen kann.

Sobald es Neuigkeiten zur Crash Bandicoot N. Sane Trilogy gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Schade, dass das Spiel nicht in dieser Hülle ausgeliefert wird.

Quelle: allgamesdelta.net