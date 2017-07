Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: So erfolgreich wie zuletzt Uncharted 4

75 SHARES Facebook Twitter Google

Schon als die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy angekündigt wurde, waren viele Fans Feuer und Flamme. Dieses Bild hat sich auch nach dem Release nicht geändert. Wie kürzlich verkündet wurde, ist das Remake durchaus ein voller Erfolg. Die Crash Bandicoot Trilogy ist bereits die zweite Woche in Folge auf dem ersten Platz der britischen Verkaufscharts. Zuletzt gelang das dem Naughty Dog Titel Uncharted 4.

Das Spiel unterliegt damit zwar den imposanten Verkaufszahlen von Ghost Recon: Wildlands, aber liegt dennoch vor dem hochkarätigen Horizon: Zero Dawn. Auch in Deutschland findet sich das Maskottchen auf dem ersten Platz der Verkaufscharts.

Wir dürfen also gespannt sein, was wir in Zukunft noch so von Crash Bandicoot hören.

Das denken wir:

Das freut mich sehr. Es wurde ja bereits im Vorfeld angekündigt, dass es bei diesem Erfolg eventuell was neues zu Crash geben wird. Lassen wir uns überraschen