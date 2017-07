Destiny 2: Entiwckler hofft, dass sich die Spieler über die umfangreiche Story beschweren

88 SHARES Facebook Twitter Google

Destiny ist unbestritten eines der erfolgreichsten Spiele der letzten Jahre – ja, sogar eines der erolgreichsten Spiele überhaupt. Und trotzdem gab es viele Punkte, die Spieler nicht gut fanden. Einer der größten Kritikpunkte: die Story.

Und was das betrifft, soll sich laut Bungie in Destiny 2 einiges ändern. Bungie hofft sogar, dass sich die Spieler von Destiny 2 über den Umfang der Story beschweren werden.

Das erklärt Cinematic Lead Matthew Ward im nachfolgenden Interview mit IGN. Abgesehen davon verrät er zusammen mit Senior Narrative Lead Jason Harris, was sich sonst noch so in Destiny 2 ändern wird. Sehr interessant.

Hier das komplette Video:

Das denken wir:

Das hört sich doch schon mal gut an.