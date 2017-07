Destiny 2: In diesem Video dreht sich alles um den Sound im Spiel

96 SHARES Facebook Twitter Google

Bis Destiny 2 in den Händlerregalen steht, müssen wir uns leider noch bis zum 6. September 2017 gedulden – PC-Spieler sogar bis zum 24. Oktober 2017. Dafür tauchen in diesen Tagen immer wieder Videos auf, die uns mehr über das Spiel verraten.

Im neuesten Video von IGN dreht sich alles um den Sound des Spiels. Wir erfahren nicht nur, wie sich die einzelnen Waffen im Spiel anhören, sondern auch wie die Musik in Destiny 2 entstand.

Und das kann sich wirklich hören lassen. Here you go:

Das denken wir:

Destiny 2 scheint den Vorgänger in allen Belangen zu toppen. Wir sind gespannt.