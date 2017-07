Destiny 2: Neuer PvP-Modus Survival samt neuer Map vorgestellt

61 SHARES Facebook Twitter Google

Der Release von Destiny 2 rückt immer näher. Erst vorgestern endete die Beta von Destiny 2, doch dennoch gibt es nach und nach neue Nachrichten. So wurde kürzlich bei IGN ein neuer Schmelztiegel-Spielmodus vorgestellt. Dabei handelt es sich um den PvP-Modus Survival.

Survival funktioniert ähnlich, wie der Skirmish-Modus im Erstling. Ihr spielt in zwei 4-Mann Teams gegeneinander mit der Besonderheit, dass sich euer Team acht Leben teilt. Das heißt ihr werdet so lange nach dem Ableben wiederbelebt, bis eure Teamleben erschöpft sind. Somit hat jeder Tod eine wichtige Tragik in dem Match.

Vorgestellt wurde der neue Spielmodus auf der Map Altar of Flame. Eine sich auf dem Mars befindende Map. Selbsterklärend hat das Team verloren, deren Leben als erstes erlischen.

Gameplay-Einblicke in den Survival-Modus:

Destiny 2 erscheint am 06. September 2017 für Xbox One und PS4. Die PC Version erscheint am 24. Oktober 2017.

Das denken wir:

Ein Spielmodus, der mit zufälligen Mitspielern zur Qual werden wird. Auf der Gegenseite wird es mit einem festen Squad im Voicedienst richtig spaßig.