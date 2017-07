Destiny 2: Neuer Trailer kündigt die Beta Inhalte an

61 SHARES Facebook Twitter Google

Hüter aufgepasst: Nicht mehr lange, bis die Destiny 2 Beta startet und euch einen spielbaren Ersteindruck vermittelt. Pünktlich dazu hat Bungie kürzlich die genauen Inhalte der Beta mit einem Trailer vorgestellt.

Vorbesteller bekommen einen Vorrang auf die Inhalte. So dürfen PlayStation-Spieler bereits am 18. Juli loslegen und Xbox One Spieler am 19. Juli. Wer gar nicht vorbestellt hat, muss sich bis zum 21. Juli gedulden und darf dann ab 19 Uhr in die Beta springen. Doch was ist überhaupt spielbar?

– Die erste Storymission “Heimkehr”

– Der erste Strike “Die verdrehte Säule”

– Schmelztiegel mit den Modi Kontrolle und Countdown

Bestreiten könnt ihr diese Inhalte jeweils mit den neuen Subklassen vom Titan, Warlock und Jäger. Damit ist die Beta identisch zur gezeigten E3-Version, welche vor Ort bereits spielbar war.

Der Beta-Trailer zu Destiny 2:

Destiny 2 erscheint am 06. Oktober für PlayStation 4 und Xbox One. Die PC-Version erscheint am 24. Oktober.

Das denken wir:

Die Beta Inhalte sind quasi identisch zur spielbaren E3-Version. Allerdings langt das ja auch, um sich mit den Neuerungen vertraut zu machen. So nimmt man sich nicht zu viel vorweg.