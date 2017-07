Destiny 2: Seht euch den neuen Social-Space The Farm an

68 SHARES Facebook Twitter Google

Gestern hat IGN ĂĽberraschend ein neues Video online gestellt und uns den neuen Social-Space aus Destiny 2 gezeigt. Schon länger rätselten wir, wo sich alle HĂĽter nun treffen, nachdem der Turm zerstört wurde. Der neue Spot hört auf den Namen “The Farm” und bietet die typischen Anlaufstellen.

Eine der wichtigsten Infos ist die Größe des Social Hub. So wird The Farm etwas größer als der Turm, sodass sich insgesamt 26 Hüter dort treffen können. Zudem hat Bungie angekündigt, dass Personen auch mal kommen und gehen werden. Wie das gemeint ist, kann man aktuell nur mutmaßen. Ich denke mal es bezieht sich auf Events und ähnliches.

Neben den typischen Händlern, Kryptarchen, dem Postmeister usw. befindet sich auf der Farm sogar ein Fußballfeld, dass eure Tore registriert. Wenn ihr also darauf wartet, dass sich eure Gruppe füllt, könnt ihr eine Partie Fußball spielen.

NatĂĽrlich wollen wir euch den Trailer zu “The Farm” nicht vorenthalten. Schaut euch selbst die ersten bewegten Bilder an.

Destiny 2 erscheint am 06. September fĂĽr Xbox One und PlayStation 4. Die PC Version erscheint am 24. Oktober.

Das Vorschauvideo zum neuen Social Space The Farm:

Das denken wir:

Das sieht alles ziemlich cool aus! Ich mag den neuen Platz sehr gerne!