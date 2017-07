Diese PS4 im “Crash Bandicoot”-Design ist einfach der Hammer

61 SHARES Facebook Twitter Google

Gestern zeigte ich euch eine ziemlich abgefahrene Switch im Zelda-Design von MakoMod. Heute bin ich auf eine PS4-Mod gestoßen, die auch ziemlich beeindruckend ist.

Für die neueste Konsolen-Mod verwandelte MakoMod eine PS4 in eine Pyramide, auf deren Spitze Aku Aku schwebt. Und das sieht ziemlich irre aus. Sogar der Controller wurde komplett neu gestaltet.

Aber überzeugt euch am besten selbst. In diesem Video seht ihr die Modifikation in Aktion:

Das denken wir:

Diese Konsolen-Mod sieht einfach großartig aus.