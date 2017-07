Diese Szene zeigt, warum Wolfenstein II: The New Colossus großartig wird

104 SHARES Facebook Twitter Google

Wolfenstein: The New Order ist meiner Meinung nach einer der besten Shooter der vergangenen Jahre. Darum freue ich mich auch schon sehr auf Wolfenstein II: The New Colossus, das am 27. Oktober 2017 f├╝r PC, PS4 und Xbox One erscheint.

K├╝rzlich haben Bethesda Softworks und MachineGames nun einen neuen Gameplay-Clip ver├Âffentlicht, der zeigt, warum Wolfenstein II: The New Colossus gro├čartig wird. Wir bekommen eine beklemmende Szene zu sehen, die sich in einem Diner in Roswell, New Mexico abspielt.

Dort trifft der Held B. J. Blazkowicz auf einen Regime-Kommandanten, der gen├╝sslich eine Erdbeermilch schl├╝rft. Der Kommandant verwickelt Blazkowicz in ein Gespr├Ąch und langsam aber sicher spitzt sich die Situation zu. Was dann passiert, findet ihr am besten selbst heraus.

Das denken wir:

Da werden Erinnerungen an Inglourious Basterds wach.