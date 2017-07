Es gibt jetzt die erste automatische Zahnbürste – sie reinigt deine Zähne in nur 10 Sekunden

109 SHARES Facebook Twitter Google

Ok, wenn das funktioniert, hätten wir in Zukunft noch mehr Zeit zum Zocken: Es gibt jetzt eine Zahnbürste, die deine Zähne angeblich in nur zehn Sekunden reinigt.

Das Teil heißt Amabrush und wird gerade über Kickstarter finanziert. Das Finanzierungsziel von 50.000 Euro wurde mit 923.253 Euro zwar längst überschritten, aber noch habt ihr Zeit, das Projekt zu unterstützen.

Das Gerät kostet 79 Euro. Ihr steckt es euch in den Mund, drückt einen Knopf, wartet zehn Sekunden und dann habt ihr saubere Zähne. Wie cool ist das denn?

Hier ein Video, das Amabrush in Aktion zeigt:

Das denken wir:

Jetzt haben wir noch mehr Zeit zum Zocken.