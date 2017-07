Frühstück aus LEGO ist super… lecker?!

41 SHARES Facebook Twitter Google

Habt ihr schon mal ein Frühstück gesehen, das mit LEGO zubereitet wird? Ich auch nicht. Bis heute.

Im nachfolgenden Video von BrickBrosProductions seht ihr genau das. Die LEGO-Fans haben Toast und Eier mit den bunten Steinchen gebaut.

Das Ganze wurde in Stop-Motion aufgennommen und ins Netz geballert. Und ich kann es euch einfach nicht vorenthalten. Lasst es euch schmecken.

Nur zur Sicherheit: Nein, LEGO kann man nicht essen. Nicht umsonst weißt der Hersteller auf Verschluckungsgefahr hin. Das kann böse ausgehen.

Das denken wir:

Stop-Motion at it`s best!