Genial: Mit der Erweiterung “Plains of Eidolon” wird Warframe zum Open-World-Abenteuer

Wer von euch zockt noch Warframe? Es ist schon lange her, dass ich es gespielt habe. Es hat immer Spaß gemacht, aber auf lange Sicht bot es meiner Meinung nach zu wenig Abwechslung.

Das scheint sich aber nun gewaltig zu ändern – mit der Erweiterung “Plains of Eidolon”. “Plains of Eidolon” verwandelt das Spiel nämlich in ein Open-World-Abenteuer – und das sieht verdammt gut aus.

Kurz gesagt erwartet euch mit der Erweiterung nun eine Welt, die ihr frei erkunden könnt und es wird auch neue Missionstypen geben.

Hier ein Video, das die Erweiterung in Aktion zeigt:

Sieht ziemlich cool aus, oder? Das Ganze erinnert mich sogar irgendwie an Destiny. Ich weiß auch nicht so genau warum. Auf jeden Fall wird Warframe mit der neuen Erweiterung wieder richtig interessant.

Das denken wir:

Das sieht mal so richtig gut aus.