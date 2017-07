Hearthstone: Knights of the Frozen Throne Erweiterung angekündigt

54 SHARES Facebook Twitter Google

K√ľrzlich haben wir dar√ľber berichtet, dass Blizzard eine neue Hearthstone Ank√ľndigung vorbereitet. Bereits dort habe ich die Vermutung aufgestellt, dass es sich um die ICC (Eiskronen Zitadelle) handeln wird und so kam es heute auch. N√§chsten Monat bekommt der Lich King endlich den ersehnten Auftritt in Hearthstone: Heroes of Warcraft und bringt viele seiner Schergen und die befehligte Gei√üel mit.

Das neue Expansion Pack h√∂rt auf den Namen Knights of the Frozen Throne(deutsch: Ritter des Frostthrons) und wird 135 neue Karten beinhalten. Zeitgleich gibt es ein kleines Singleplayer-Abenteuer, f√ľr dessen Erfolg ihr mit 2 Kartenpackungen und einer legend√§ren Todesritter-Karte belohnt werdet.

Ja richtig, einer Todesritter Karte. Schlie√ülich bringt die ICC auch einen der bisher fehlenden Helden mit. Doch der Todesritter wird kein eigenst√§ndiger spielbarer Held sein, sondern viel mehr eine Modifikation f√ľr euren Helden. Jede Klasse bekommt eine legend√§re Karte, die sie in einen Todesritter verwandelt. Diese Karten l√∂sen gesonderte Effekte aus.

Vorgestellt wurde dieses Prinzip bei Todespirscher Rexxar: Der kostet sechs Mana und f√ľgt allen feindlichen Dienern zwei Schaden zu. Danach kriegt Rexxar die neue F√§higkeit Bestienbaukasten, mit der ihr weitere Bestien aufs Feld bef√∂rdern k√∂nnt.

Als weitere Neuerung gibt es die Mechanik Lebensentzug. Das hei√üt ihr heilt euch um den verursachten Schaden eurer Karte. Man darf also gespannt sein, was f√ľr F√§higkeiten Karten wie z.B. Blutk√∂nigin Lana’thel haben werden. Auch die untergegangene Ability Todesr√∂cheln soll wieder eine gr√∂√üere Rolle spielen. Ganz wie in der Vorlage eben.

Nat√ľrlich gibt es auch eine neue Arena und einen neuen Kartenr√ľcken.

Der Ank√ľndigungstrailer zu Hearthstone: Heroes of Warcraft – Knights of the Frozen Throne:

Die Erweiterung Knights of the Frozen Throne soll im August erscheinen.

Das denken wir:

Ich spiele Hearthstone ja bereits seit der ersten Beta – wenn auch nicht mehr so intensiv – aber bei der Frozen Throne Expansion bin ich auf jeden Fall wieder dabei.