61 SHARES Facebook Twitter Google

Erinnert ihr euch noch? Vor einigen Wochen berichteten wir zum ersten Mal über Mario Kart VR. Nun wurde ein neuer Trailer zum Spiel veröffentlicht.

Mario Kart VR kann man aktuell leider nur in der Namco Bandais VR ZONE in Shinjuku spielen. Aber trotzdem ist es sehr spannend, dass Nintendo einen Ausflug in die virtuelle Realität wagt.

Wir sind gespannt, was da noch so kommt. Hier der Trailer:

Das denken wir:

Das ishet sooo gut aus.