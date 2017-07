Ihr solltet euch anhören, was der CEO von Rebellion zu sagen hat

84 SHARES Facebook Twitter Google

Ich versuche, typische Branchen-News auf diesem Blog hier eigentlich zu vermeiden. Der Grund: Ich möchte euch so gut es geht unterhalten und euch nicht mit Branchen-Quatsch langweilen. Heute habe ich ausnahmsweise mal so eine News für euch – aber keine langweilige.

Ich bin nämlich kürzlich auf ein Video des Studios Rebellion gestoßen. Ihr wisst schon, das Studio, das unter anderem für die “Sniper Elite”-Reihe verantwortlich ist. In diesem Video spricht der Studioboss Jason Kingsley ziemlich ausführlich darüber, was gerade bei Rebellion abgeht.

Die Kurzfassung: einiges. Etwas genauer: Das Studio kündigte kürzlich Evil Genius 2 an, Rebellion sicherte sich Rechte an einigen Comic-Storys und man arbeitet an der TV-Serie “Judge Dredd: Mega-City One”, was ich ziemlich cool finde.

Abgesehen davon erklärt Jason Kingsley, der Rebellion 1991 mit seinem Bruder Chris gründete, wie cool es doch sei, frei arbeiten zu können, ohne sich von Finanziers etwas vorschreiben lassen zu müssen, da man Projekte aus der eigenen Tasche finanzieren könne.

Dem kann ich nur zustimmen. Hier das Video:

Das denken wir:

Es sieht aus, als wäre Rebellion auf einem sehr guten Weg. Mal sehen, was da noch so auf uns zukommt.