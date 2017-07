In “Alpha” kämpft ein Junge wähend der Eiszeit zusammen mit seinem Wolf ums Überleben – und das solltet ihr euch ansehen

143 SHARES Facebook Twitter Google

Mal wieder Lust auf einen Abenteuerfilm? Da würde ich euch “Alpha” empfehlen. Hier geht es um einen Jungen (Kodi Smit-McPhee), der in der Eiszeit mit seinem Wolf ums Überleben kämpft.

Das hört sich spannend an und sieht auch ziemlich episch aus. Unter diesen Zeilen findet ihr den ersten Trailer, der wirklich Lust auf mehr macht.

Verantwortlich für den Film ist übrigens “The Book of Eli”-Regisseur Albert Hughes. Der Film geht am 8. März 2018 an den Start.

“Alpha” könnte richtig großartig werden.