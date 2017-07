Injustice 2: Starfire gibt sich die Ehre

53 SHARES Facebook Twitter Google

Nach Red Hood und Sub-Zero hat Netherrealm nun den dritten DLC Charakter für Injustice 2 vorgestellt – Starfire.

Starfire wird ab August erhältlich sein. Wenn ihr die Ultimate Edition, die Digital Deluxe Edition oder das Ultimate Pack besitzt, könnt ihr euch den Charakter einfach so downloaden. Alle anderen könen sich Starfire dann etwas später einzeln kaufen.

Hier ein Trailer, der Starfire in Aktion zeigt:

Das denken wir:

Cool, dass Netherrealm immer wieder für Nachschub sorgt. Mal sehen, was uns demnächst noch so in Injustice 2 erwartet.