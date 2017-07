Inside und Limbo Doppelpack erscheint im Herbst

48 SHARES Facebook Twitter Google

Gute Nachrichten für alle, die weder Inside noch Limbo von Playdead gezockt haben: Im Herbst erscheint ein Doppelpack mit beiden Spielen.

Das Pack mit beiden Spielen erscheint am 12. September für PS4 und Xbox One in Nordamerika und am 15. September in Europa. Die Box enthält neben den Games auch ein limitiertes Poster und eine Kunstkarte.

Wer die beiden Games noch nicht gespielt hat, der sollte sich also den 15. September schon mal vormerken.

Das denken wir:

Videospiele sind Kunst. Ein Beweis dafür sind die beiden Spiele Limbo und Inside. Cool, dass demnächst ein Doppelpack erscheint.