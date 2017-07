“Justice League”: Der neue Trailer ist einfach episch

56 SHARES Facebook Twitter Google

Vor einiger Zeit konnte ich euch den ersten Trailer zum kommenden Superhelden-Streifen “Justice League” präsentieren, nun wurde der zweite veröffentlicht.

Und dieser ist ein gutes StĂĽck fetter als der erste Clip zum Film. In “Justice League” rekrutiert Batman (Ben Affleck) ein Team bestehend aus Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) und The Flash (Ezra Miller), um Steppenwolf (Ciarán Hinds) und dessen Armee von Dämonen zu stoppen, die die Welt bedrohen.

Klar, die Story hört sich nun nicht sonderlich spektakulär an, aber dafĂĽr erwartet euch in “Justice League” Action ohne Ende. Hier der neue Trailer:

Das denken wir:

“Justice League” wird ein Effektfeuerwerk der Extraklasse.