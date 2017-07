Kampf gegen das Spießertum: Ein Kartenspiel für Fieslinge

54 SHARES Facebook Twitter Google

Ihr habt mal wieder Lust auf ein richtiges Kartenspiel? Also nicht digital. Ich meine ein Kartenspiel mit echten Karten, die man tats├Ąchlich in die Hand nimmt. Da h├Ątte ich etwas f├╝r euch: Kampf gegen das Spie├čertum.

Ein Prototyp des Spiels landete vor kurzem in meinem Briefkasten und da gerade die Kickstarter-Kampagne an den Start ging, wollte ich mal kurz eine Empfehlung aussprechen. Aber erst mal eine kurze Info, worum es in diesem Spiel eigentlich geht. Hier die offizielle Beschreibung:

“Das Spiel besteht aus 150 gelben Karten (Fragekarten), 450 wei├čen Karten (Antwortkarten) und einer Kartonbox. Mit einem Kampfgewicht von sagenhaften 1.7 Kilogramm eignet es sich zudem als Mordwaffe, Sportger├Ąt oder in gro├čer Anzahl als M├Âbelst├╝ck.

Jeder Fiesling zieht acht Karten vom wei├čen Stapel. Der Rundenboss zieht eine Karte vom gelben Fragestapel und liest diese laut vor. Nun w├Ąhlt jeder Spieler aus seiner Hand die lustigste/amoralischste Antwort und ├╝bergibt diese verdeckt dem Rundenboss. Der Rundenboss liest alle erhaltenen Antworten vor und w├Ąhlt seinen Favoriten aus. Der Gewinner erh├Ąlt die gelbe Karte als Troph├Ąe zum Rumprollen.

Nun f├╝llen alle Spieler ihre Hand wieder auf acht Karten auf und der Rundenboss geht im Uhrzeigersinn weiter ÔÇô der bitterb├Âse Spa├č beginnt von vorne. Muahaha!”

H├Ârt sich witzig an, oder? Ist es auch. Und das Spiel ist tats├Ąchlich super verareitet und macht tierisch Spa├č. Vor allem, weil es so einfach ist. Hier noch ein paar weitere Infos zum Spiel in Videoform:

Und wer das Projekt jetzt unterst├╝tzen m├Âchte, der kann das ├╝ber diesen Link.

Das denken wir:

Wer auf der Suche nach einem witzigen Kartenspiel ist, der sollte Kampf gegen das Spie├čertum unbedingt mal ausprobieren.