Last Day of June: Das vielleicht emotionalste Spiel des Jahres erscheint im August

91 SHARES Facebook Twitter Google

Vor einiger Zeit berichteten wir ├╝ber die Ank├╝ndigung von Last Day of June, ein emotionales Adventure von Ovosonico Games (Murasaki Baby). Nun wurde ein Trailer mit neuen Spielszenen ver├Âffentlicht und der Release-Termin verk├╝ndet.

Die Entwickler beschreiben das Last Day of June so: “Die Welt soll die Sch├Ânheit des Lebens und der Liebe einfangen. Schlie├člich sollen Carl und June eine magische Liebesgeschichte erleben, in der Carl alles daran setzen muss Junes Leben zu retten.

Denn die Spieler werden Junes letzten Tag auf Erden erleben k├Ânnen, indem sie mithilfe ihrer Gem├Ąlde in der Zeit zur├╝ckreisen. Durch das L├Âsen emotionaler R├Ątsel kann man das Schicksal ver├Ąndern und lebensver├Ąndernde Entscheidungen treffen.”

Erscheinen soll Last Day of June am 31. August f├╝r PC und PlayStation 4.

Hier der neue Trailer:

Das denken wir:

Last Day of June k├Ânnte richtig intensiv werden. Wir sind gespannt.