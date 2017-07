Microsoft gibt Einblick in das Xbox-Programm der Gamescom

55 SHARES Facebook Twitter Google

Nicht mehr lange, bis die Gamescom 2017 Ihre Pforten öffnet und tausenden Gamern nähere Einblicke in die Gaming-Welt beschert. Dementsprechend wird aktuell natürlich fleißig die Werbetrommel gerührt. So hat Microsoft verlauten lassen, was wir auf der Gamescom erwarten dürfen. Eines der Highlights wird die Xbox One X werden. Ein neue spielbare Konsole auf der Gamescom. Also “Neu”, aber zumindest ein Upgrade. Man darf gespannt sein, ob man während der Messe die richtigen Titel dabei hat um den Unterschied aufzuzeigen.

Ergänzend zur neuen Konsole hat Microsoft insgesamt 27 Titel dabei, wie unter anderem Forza Motorsport 7, Age of Empires: Definitive Edition und Sea of Thieves. Doch den Start macht die Xbox Pressekonferenz, die Sonntag (20. August) um 21:00 Uhr stattfinden wird.

Auf welche Titel freut ihr euch?

Das denken wir:

Das klingt doch alles sehr schön. Ich freue mich bereits auf die Gamescom