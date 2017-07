Mit The Bellows erwartet euch ein unheimliches Spiel für PS VR

80 SHARES Facebook Twitter Google

Wer von euch hat mal wieder Lust auf ein unheimliches Game für PlayStation VR? Denn da hätte ich etwas für euch. Ein Spiel namens The Bellows.

Dieses Spiel ist letztes Jahr via Steam für HTC Vive und Oculus Rift erschienen. Mittlerweile ist es kostenlos erhältlich.

Demnächst erscheint The Bellows auch für PSn VR, um euch auch auf der PS4 Schauer über den Rücken laufen zu lassen. Wann das Spiel genau erscheint, ist noch nicht bekannt. Auch nicht, was es kosten wird.

In The Bellows erkundet ihr ein Haus, während draußen ein Sturm tobt. Und während ihr so durch das Haus marschiert, passieren ziemlich ungewöhnliche Dinge. Hier der Trailer zum Spiel:

Das denken wir:

Das Game ist nichts für schwache Nerven.