Mittelerde: Schatten des Krieges – Der neueste Trailer stellt die Monster-Spinne Shelob vor

Am 10. Oktober steht Mittelerde: Schatten des Krieges für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen, dann dürfen wir erneut mit Waldläufer Talion in die Schlacht ziehen.

Im Rahmen der diesjährigen San Diego Comic-Con wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht, der sich um die Monster-Spinne Shelob dreht.

Im Video verwandelt sie sich in einen weiblichen Charakter, der eine wichtige Rolle in Mittelerde: Schatten des Krieges spielen wird.

Hier der Comic-Con-Trailer:

Sobald es weitere Infos zu Mittelerde: Schatten des Krieges gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Man darf gespannt sein, ob Mittelerde: Schatten des Krieges die Reihe erfolgreich fortsetzt. Wir sind da aber ziermlich zuversichtlich.