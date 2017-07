Natürlich gibt es einen Grund dafür, dass sich die Brüste des Androiden in Tekken 7 bewegen

Na, zockt ihr schon flei├čig Tekken 7? Wenn ja, dann habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, wieso sich die Br├╝ste der K├Ąmpferin Alisa Bosconovitch bewegen. Schlie├člich ist sie ein Android.

Nun m├Âchte man vielleicht meinen, die Antwort lautet: Um Spieler anzuturnen. Aber nein. Der Tekken-Entwickler Katsuhiro Harada hat eine ganz logische Erkl├Ąrung daf├╝r.

Diese lautet: “Ihr Skelett besteht aus Wolframcarbid und der Au├čenhautpanzer besteht aus Titan und angereichertem Uran. Aber das Drumherum besteht aus k├╝nstlicher Haut.”

Ahhh ja… Hier der Tweet dazu:

Her skeleton by Tungsten carbide & the outer skin armor consists of titanium & depleted uranium. But its surroundings are Artificial skin. https://t.co/AEdlvnITnJ

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) 5. Juli 2017