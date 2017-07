Need for Speed: Payback – Im neuesten Trailer bekommt ihr das Tuning-System zu sehen

95 SHARES Facebook Twitter Google

Wenn ihr auf Racing steht und ihr euch auf Need for Speed: Payback freut, dann solltet ihr euch nachfolgenden Trailer zum Spiel nicht entgehen lassen. Hier bekommen wir das neue Tuning-System zu sehen.

Dieses ermöglicht es, die Boliden nach euren Vorlieben anzupassen. Aber nicht nur was die Performance betrifft. Auch das Erscheinungsbild eures Wagens lässt sich von vorne bis hinten anpassen.

Auch cool: In Need for Speed: Payback wird es wieder Neon-Unterbodenbeleuchtung geben. Das dürfte vor allem Serienveteranen freuen.

Was ihr sonst noch so an den PS-Monstern verändern könnt, seht ihr hier:

Need for Speed: Payback erscheint am 7. November für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Endlich können wir wieder nach Herzenslust tunen.