Nein, der Release der Xbox One X verschiebt sich nicht

Vielleicht seid ihr in letzter Zeit über das Gerücht gestolpert, dass sich der Release der Xbox One X verschieben könnte. Keine Sorge. Das wird nicht passieren.

Auf Twitter erklärte der Xbox Chef, dass alles nach Plan verläuft und der 7. November als Release-Termin noch immer steht.

Hier der entsprechende Tweet:

Still on track for November 7th. Feeling good about that date.

— Phil Spencer (@XboxP3) 12. Juli 2017